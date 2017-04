Säter: Trafikolycka i Solvarbo

En trafikolycka har inträffat mellan två fordon på Sätervägen i Solvarbo. Tre personer ska vara inblandade i olyckan och samtliga uppges ha kunnat ta sig ur själva och klarat sig utan allvarligare skador. Räddningsenheter har nyligen kommit på plats.

