Stockholm: Rån mot växlingskontor

Vid 18-tiden blev ett växlingskontor i Sätra centrum i Skärholmen utsatt för ett rån. Det ska röra sig om tre maskerade gärningspersoner som ska ha hotat sig in i växlingskontoret beväpnade med något form av tillhygge och sedan kommit över gods. En person ska ha blivit slagen i samband med rånet. Det är i nuläget oklart vilka skador det rör sig om. En brinnande bil har påträffats en bit från brottsplatsen. Polis söker efter gärningspersonerna samt arbetar på brottsplatsen med att bland annat höra vittnen samt säkra övervakningsfilm. En förundersökning om grovt rån är inledd. Ingen är ännu gripen för rånet skriver polisen på sin sida.

