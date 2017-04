Malmö: Man skjuten av polis

I samband med ett polisingripande på Holma, Malmö tvingades en polis skjuta verkanseld mot en man. Den skjutne greps och fördes med ambulans till sjukhus dit också en polispatrull medföljer för förhör. Platsen spärras av i väntan på teknisk undersökning.

