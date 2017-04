Kungälv: Man skjuten i Älvängen

Polis kallades till sjukhuset i Kungälv där en man vid 18.00 tiden inkommit med skottskada i ena benet. Enligt uppgift har han skadats i Älvängen. Mannens tillstånd är stabilt. Ingen misstänkt är gripen. Polisen förhör den skadade och eventuella vittnen. Förundersökning inledd gällande misstänkt mordförsök.

