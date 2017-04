Norrköping: Rökutveckling i trapphus

AMbulans och räddningstjänst larmades straxt före tre till Ektorpsgatan i Norrköping där man hade rökutveckling i ett trapphus. Vad som orsakat röken är i skrivande stund oklart. Uppdatering 04:57 På platsen hade en vattenkokare smält på spisen. En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet upprättas uppger polisen som varit på plats.

