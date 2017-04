Skellefteå: Brand i villa

Räddningstjänsten larmades i natt till Påskgatan i Skellefteå där det ska börjat brinna i en villa. Det har inte framkommit hur omfattande branden var eller om någon person kom till skada. Uppdatering 04:26 Polisen har varit på plats och uppger att det inte var i villan det börjat brinna utan i en personbil som stod utanför. Vad som orsakat branden är oklart men ingen person kom till skada och branden kunde snabbt släckas.

Both comments and pings are currently closed.