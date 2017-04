Norrköping: Brand i garage

Räddningstjänsten larmades straxt efter fyra till Emil Hedelius gata i Klockaretorpet där det ska börjat brinna i ett flerbilsgarage. Enligt de första uppgifterna skulle det slå ut lågor genom taket på garagebyggnaden. Uppdatering: 05:04 Polisen uppger att det var en fullt utvecklad brand och det är oklart hur många fordon som blev förstörda. Vad som orsakat branden är ännu oklart.

