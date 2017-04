Östersund: Person utsatt för misshandel

En man i 20 års åldern misstänks för misshandel i anslutning till ett uteställe i Östersund under natten. Målsägande ringer in till polisen som åker till platsen och tar upp en anmälan. Patrullen kan senare lokalisera gärningsmannen utifrån det signalement som fås av målsägande. Mannen omhändertas jämlikt LOB ( Lagen Om Berusade ).

