Ljusnarsberg: Singelolycka på Ställbergsvägen

Ambulans och räddningstjänst larmades straxt före halv sex till Ställbergsvägen i Ställdalen där det inträffat en singelolycka. Två personer uppges ha färdats i fordonet men det är ännu oklart om någon av dessa kom till skada.

