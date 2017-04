Orsa: Singelolycka på E45

En singelolycka har inträffat på E45 nära Kvarnberg norr om Orsa. En pesonbil med tre personer ska ha kört av vägen. Enligt uppgifter ska fordonet ha fattat eld vid olyckan. Räddningsenheter är på väg till platsen.

