Jönköping: Trafikolycka i Bankeryd

En trafikolycka har inträffat på Kortebovägen i Bankeryd. Enligt uppgifter ska en personbil och en buss ha kolliderat vid rondellen till Sjöåkravägen. Det finns ännu inag uppgifter om det är personskador och räddningsenheter är på väg till platsen.

