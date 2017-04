Trosa: Kraftig villabrand

Räddningstjänsten larmades i kväll till Stiftsgatan i Trosa där det börjat brinna i en villa. När man kom på plats var branden fullt utvecklad. Enligt uppgifter ska de boende ha klarat sig oskadda och det är ännu oklart vad som orsakat branden.

