Åtvidaberg: Älgolycka på väg 35

En personbil kolliderade i natt med en älg på riksväg 35 mellan Grebo och Åtvidaberg. I samband med olyckan körde personbilen av vägen och hamnade i diket. Om någon person behövde föras till sjukhus har inte framkommit.

