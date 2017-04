Falkenberg: Olycka med ultralätt flygplan

Räddningstjänst, ambulans och polis kallades på middagen till Brandsbols flygfält i Morup där enligt uppgift ett ultralätt flygplan i samband med landning vält. Oklart med eventuella personskador. Uppdatering kl 13.00

Enligt initiala uppgifter var det två personer i planet vid olyckstillfället. En av dessa är skadad, oklart i vilken omfattning. Den andra personen oskadd.

Both comments and pings are currently closed.