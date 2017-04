Bjuv: Trafikolycka

Två personbilar har enligt initiala uppgifter frontalkrockat på Sjukhusvägen i Bjuv. Skadeläget är inledningsvis oklart. Polis, räddningstjänst och ambulanser skickas till platsen. Det är stopp i trafiken under räddningsarbetet uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.