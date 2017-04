Ludvika: En omkom vid villabrand

Räddningstjänsten larmades på eftermiddagen till en villabrand i Ludvika. När man kom på plats slog lågor ut genom fönstren till fastigheten. Två personer hade lyckats ta sig ut och klarat sig med lindrigare skador medan en tredje person inte lyckades komma ut utan omkom vid branden.

