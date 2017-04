Stockholm: Grov misshandel i Farsta strand

Larm inkom straxt före halv fem om en skadad man i Farsta strand. Det fanns också uppgifter om att bråk och skrik har hörts. Polis kommer till platsen och hittar en skadad man som körs till sjukhus. Mannen ska ha blivit skuren och slagen och en anmälan om grov misshandel upprättas. En misstänkt brottsplats spärras av och tekniker kallas till platsen för att säkra eventuella spår.

