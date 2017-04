Norrköping: Trafikolycka på E4

En trafikolycka mellan flera fordon har inträffat på E4 straxt söder om Norsholmsbron. Vid olyckan ska ett av fordonen ha hamnat i diket. Räddningsenheter är på väg till platsen och det råder begränsad framkomlighet i norrgående körfält där olyckan inträffat.

Both comments and pings are currently closed.