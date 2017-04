Ängelholm: Singelolycka på E6

En singelolycka inträffade straxt före halv två på E6 i höjd med Strövelstorp söder om Ängelholm. Enligt uppgifter ska ett större personbilssläp ha vält men ingen person ska ha kommit till skada vid olyckan uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.