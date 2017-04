Västerås: Man utsatt för misshandel

En man kontaktade polisen under natten och anmälde att han blivit misshandlad av fyra personer. Gärningsmännen var en del av ett större gäng av både killar och tjejer. Målsäganden fick ta emot slag i ansiktet och på kroppen. Patrull har varit hemma hos mannen och tagit uppgifter för en anmälan om misshandel.

