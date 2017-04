Köping: Oroligt på McDonalds

Personalen på McDonalds i Köping aktiverade överfallslarmet ett flertal gånger straxt efter halv två. Flera polispatruller skickades till platsen och när första polispatrull anlände var det ett 50-tal gäster inne på restaurangen och ett gäng uppehöll sig utanför. Det hade varit bråkigt på platsen men det blev fort lugnt när polis kom. Ingen person visade dock intresse för att anmälan något brott.

