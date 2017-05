Hultsfred: Brand på företag i Järnforsen

Polis och räddningstjänst beordrades på morgonen till Industrivägen i Järnforsen/Järeda med anledning av en brand i en fastighet. Det skulle enligt uppgift vara en kraftig rökutveckling på platsen. Övriga omständigheter är inledningsvis oklara. Inga personskador har rapporteras. Uppdatering: Enligt uppgift ska ingen produktion varit i byggnaden vid brandtillfället och ingen person ska ha varit inne i byggnaden. Branden orsakar en kraftig rökutveckling.

