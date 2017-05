Krokom: Lavin utlöstes på eftermiddagen

En lavin har utlösts 4 km bakom Bakvattnet. Två skidåkare ska ha sett lavinen och befarar att skoterförare skulle ha befunnit sig i närheten. Patruller är på väg till platsen och informationsinhämtning pågår. Uppdatering kl 13.40 Polisen har helikopter på plats, hundförare och patrull. Vidare är fjällräddare och ambulanspersonal också på plats. En lavinhund har nu släppts in i raset. Kort efter har ytterligare en hund till släppts in i lavinen. Det är dock stora ytor så det kommer att ta ett tag. Uppdatering kl 14.25 Polisens lavinhundar har inte visat några indikationer på att det skulle befinna sig några människor i lavinen. Räddningsinsatsen avbryts.

