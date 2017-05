Landskrona: Trafikolycka

Polis, ambulans och räddningstjänst kallades ikväll till Enoch Thulins väg med anledning av en olycka mellan två bilar. När man kom på plats kunde man konstatera att en personbil kört in i en parkerat fordon. Samtliga inblandade ska ha varit ur och klarat sig utan allvarligare skador.

