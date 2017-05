Simrishamn: Villa övertänd

Ambulans och räddningstjänst kallades vid 23.30-tiden till Köpmansgatan i Borrby med anledning av en brand i en villa. Polisen uppger straxt efter midnatt att det rör sig om en övertänd villa. Det finns i nuläget inga uppgifter på att någon person ska vara skadad.

