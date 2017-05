Nässjö: Singelolycka på Höglandsleden

En singelolycka inträffade i natt på Höglandsleden i Nässjö. Väl på plats hittades en singelolycka där en personbil gått av vägen in i ett träd. I olyckan var tre personer drabbade men ingen följde med till sjukhus. Under arbetet var vägen delvis avstängd.

