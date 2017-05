Boden: Misstänkt farligt föremål

På eftermiddagen fick polisens ledningscentral larm om att det är inlämnat ett eventuellt farligt föremål till polisens reception. Det kan röra sig om någon form av sprängämne. Föremålet är inlämnat av en man som uppger att han har hittat det intill en väg. Föremålet är fotograferat och foto skickat till nationella bombgruppen för bedömning av hur det kan/ska hanteras. I avvaktan på besked är delar av polisstationen avspärrad och utrymd.

