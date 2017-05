Hässleholm: Man anträffad knivskuren

En man i 20 års åldern anträffades i natt utomhus i närheten av polishuset med skador som tyder på att denne blivit knivskuren. Mannen fördes med ambulans till sjukhus. Uppdatering: Ärendet rubriceras som försök till grov misshandel. Skadorna bedöms som lindriga. I övrigt oklara omständigheter om vad som inträffat. Ingen person gripen.

