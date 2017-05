Järfälla: Person anträffad död

Ambulans och polis beordrades i natt till Kalhäll efter uppgifter om att en skadad person fanns i en lägenhet. Polis anträffade en avliden person med tecken på yttre våld i lägenheten. Ytterligare en person befann sin i lägenheten. Personen greps misstänkt för gärningen. Lägenheten har spärrats av i avvaktan på teknisk undersökning skriver polisen på sin sida.

