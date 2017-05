Trelleborg: Brand i soffa

Polis och räddningstjänst larmades i natt till Nils Holgerssons väg med anledning av en brinnande soffa i ett hisschakt på källarplanet till ett flerfamiljshus. På plats konstateras soffan glöda och en kraftig rökutveckling utvecklades i hisschaktet. En polisanmälan upprättas om mordbrand med anledning av hög spridningsrisk och omfattande förstörelse bestående av brand och rökskador i utrymmet.

