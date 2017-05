Umeå: Person utsatt för rån i hemmet

En person blev på morgonen utsatt för ett rån i sitt hem i stadsdelen Ålidhem, Umeå. Personen blev rånad på personliga tillhörigheter och polisen har spärrat av platsen för brottsplatsundersökning. Just nu pågår dörrknackning i området för att samla in eventuella vittnesuppgifter. Om man gjort några iakttagelser som kan sättas i samband med händelsen så kan man även ringa polisen på telefonnummer 11414.

