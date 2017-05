Umeå: Informationskampanj för cyklister

Under veckan kommer polisen tillsammans med landstingets ambulansverksamhet att genomföra en informationskampanj riktad till cyklister. Det kommer att handla om vett och etikett, var du får/ska cykla och hur du förebygger skador skriver polisen.

Kanske något för många andra städer att ta efter då olyckor med cykel ökar hela tiden.

