Falköping: Lastbilsolycka på Energigatan i Majarp

En lastbilsolycka har inträffat på Energigatan i Majarp, Falköping. Ambulans och räddningstjänst är på väg till platsen och man kan räkna med begränsad framkomlighet uppger Trafikverket.

