Linköping: Man gripen för sedlighetsbrott

Polisen ingrep på eftermiddagen efter viss spaning mot misstänkt köp av sexuella tjänster på ett hotell i Linköping. Polispatrullen genomförde förhör med den man som misstänktes ha köpt sex av en kvinna inne på ett hotellrum. Även kvinnan förhördes av polis. Efter förhör delgavs mannen misstanke gällande köp av sexuella tjänster. Den misstänkte mannen är i 20-årsåldern. Kvinnan betraktas som ett vittne, ej misstänkt, då det inte är förbjudet att sälja sex enligt svensk lag. Polisen redovisar ärendet för åklagare som kan utfärda ett strafföreläggande, vilket i praktiken kan medföra dagsböter för mannen.

