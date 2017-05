Malmö: Brand i flerbilsgarage

Polis och räddningstjänst larmades vid midnatt till Slöjdgatan i Malmö med anledning av en brand i ett garage. Stor rökutveckling rapporterades och Slöjdgatan spärrades av. Omkring 02:30 konstateras ett tiotal bilar har fått brandskador. Eventuellt har även fler fått rökskador. Tekniker kommer att åka till platsen under dagen. En anmälan om mordbrand har upprättats och inga personskador har rapporterats.

