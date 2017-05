Umeå: Arbetsolycka i Anumark

Man i 35-årsåldern skadades tidigt på morgonen i arbetsplatsolycka i Anumark. Enligt initiala uppgifter skadades han i samband med sanering och vattenbilning. Mannen fick vattenstrålen på sig. Han är förd med ambulans till sjukhus uppger polisen.

