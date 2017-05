Vaggeryd: Timmerbil välte

En timmerbil välte på morgonen på väg 799 mellan Vaggeryd och Hook. Olyckan ska ha inträffat vid någon järnvägsövergång och delar av timmerlasten har hamnat på spåret. Om någon person har kommit till skada är för närvarande oklart.

