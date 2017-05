Norrköping: Frontalkrock på länsväg 209

En frontalkrock har inträffat på länsväg 209 mellan Östra Stenby och Östra Husby. Enligt uppgifter ska de båda förarna ha tagit sig ur fordonen själva men en uppges klaga på smärtor. Räddningsenheter är på väg till platsen.

