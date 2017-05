Motala: Mordförsök

Polisen fick på förmiddagen in samtal via SOS om att en person påträffats skadad i ett hus på Kråkrisvägen i Motala. På plats anträffas en skadad man som förs i ambulans till sjukhus. Polisen har fått indikationer om en person som kan misstänkas ha koppling till händelsen. Uppgifter framkommer också om var han kan finnas. En polispatrull som söker efter mannen påträffar honom och griper honom nära Platensgatan. Det är en man i 25-årsåldern.

Polisen har inlett en förundersökning med brottsrubriceringen försök till mord. Den drabbade är en man i 30-årsåldern. En förmodad brottsplats på Kråkrisvägen är avspärrad och där kommer en kriminalteknisk undersökning att genomföras. Polisen knackar dörr i bostadshusen på Kråkrisvägen för att om möjligt få kontakt med personer som kan hjälpa polisen i arbetet med att ta reda på vad som hänt.

Polisen söker alltså vittnesuppgifter från Kråkrisvägen under förmiddagen och lunchtid. Den som har uppgifter att lämna ombeds kontakta polisen på 114 14.

