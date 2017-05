Vara: Brand i lagerbyggnad

Räddningstjänst, ambulans och polis kallades ikväll till en lagerbyggnad i Tråvad där det börjat brinna. Enligt uppgift var det en lagerbyggnad med bilar, motorcyklar och en husbil som brann. Det är en fristående byggnad på ett industriområde. En man körd i ambulans till sjukhus från brandplatsen. Enligt initiala uppgifter hade mannen olovligen tagit sig in i lokalen. Oklart vad han hade i lokalen att göra uppger polisen.

