Stockholm: Skottlossning i Rinkeby

Flera polispatruller larmades i natt till Rinkeby där flera personer hört skott avlossats. Skottlossning skedde i samband med att två fordon lämnade platsen. Inga skadade personer eller fordon har anträffats. Tomhylsor har dock hittats. En anmälan om mordförsök alternativt brott mot vapenlagen, har upprättats skriver polisen.

