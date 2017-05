Bollnäs: Brand i bostad

Räddningstjänst och ambulans larmades tidigt på morgonen till Bondegatan i Arbrå där det börjat brinna i en bostad. När räddningstjänsten kom till platsen brann det med öppna lågor och det var en fullt utvecklad brand i bostaden. En person ska ha tagit sig ur bostaden. En person ska eventuellt vara kvar i bostaden uppger polisen. Uppdatering: En person har förts till sjukhus med ambulans och en person har anträffats avliden. Den avlidne personen är fortfarande oidentifierad. Polis och räddningstjänst arbetar fortfarande på platsen. Platsen kommer att spärras av och teknisk undersökning kommer att genomföras. Polis på plats har upprättat anmälan om mordbrand.

