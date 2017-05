Halmstad: Grov misshandel

Polis kallades i natt till sjukhuset där en 16-årig pojke kommit in med misshandelsskador. Han har i en ort utanför Halmstad blivit misshandlad av fyra andra män. Han har blivit slagen och sparkad och har bland annat skador i ansiktet.

