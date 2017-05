Norrköping: Man hundbiten

SOS larmade polisen på middagen till Ringdansens centrum där en person ska ha blivit hundbiten i handen. Två personer ska ha varit på platsen med varsin hund. Av okänd orsak har en av personerna blivit biten av den ena hunden och viss osämja ska ha uppstått mellan hundägarna. Polisen har kontrollerat de bägge personerna. Den drabbade personen är en man i 35-årsåldern. Polisen förhörde också vittnen. Ambulanspersonal tog han om mannen som skadat handen. Ena hunden ska ha slitit sig från sin ägare och sprungit bort till den andra hunden. De bägge djuren har då börjat fajtas och den ene hundägaren blev då biten i handen då han försökte avstyra bråket.

