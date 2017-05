Karlsborg: Trafikolycka på Axtorpsvägen

En trafikolycka mellan två fordon har inträffat på Axtorpsvägen i Mölltorp söder om Karlsborg. Det finns inga uppgifter om någon person har skadats vid olyckan men både ambulans och räddningstjänst har kallats till platsen.

Both comments and pings are currently closed.