Halmstad: Singelolycka på E6

En singelolycka har inträffat på E6 utanför Getinge. En personbil ska ha kört av vägen och hamnat på taket. Vid olyckan ska även fordonet ha börjat brinna och det finns ännu inga uppgifter om hur det gått för de som färdats i fordonet.

