Gnosjö: Brand i trapphus

Räddningstjänsten larmades vid femtiden till en bostadsfastighet på Hagagatan i Hillerstorp där man haft en mindre brand i ett trapphus. Enligt de första uppgifterna ska man lyckats släcka branden men det ska vara rök i trapphuset. Vad som har brunnit är ännu oklart.

