Linköping: Olycka på E4

Ambulans och räddningstjänst är på väg till E4 straxt väster om Herrbeta där det ska ha inträffat en olycka i norrgående körfält. Det har inte framkommit om någon person har skadats.

I samband med olyckan uppstod långa köer då vägen vid olycksplatsen stängdes av för trafik.

Both comments and pings are currently closed.