Finspång: Brand i slottsbyggnad

Räddningsenheter har larmats till Regnaholms slott nordost om Regna där det ska börjat brinna under taket. Enligt uppgifter håller personer som befunnit sig i byggnaden på att ta sig ut och det finns inga uppgifter om någon person har kommit till skada.

