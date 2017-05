Finspång: Samma ägare drabbad av två bränder

En person som äger flera byggnader i Sverige har inom 12 timmar drabbats av två omfattande bränder. I natt brann ett större Misionshus ner till grunden i Bollstabruk utanför Kramfors. Mindre en 12 timmar senare brinner det kraftigt i Regnaholms slott utanför Finspång. Vad som orsakat de båda bränderna är för närvarande oklart.

